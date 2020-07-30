Songül Karlı'dan olay açıklama! Eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvuracağını söyledi.
Eski eşiyle ayrıldıktan sonra dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı şoke eden açıklamalar yaptı. Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını söyledi.Songül Karlı yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.
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Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı şu açıklamayı yaptı;
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"Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının “Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?” sorusuna “Müge Anlı’da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı” dedi.
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Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.
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