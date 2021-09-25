Songül Karlı’dan eski eşi Metin Yüncü için olay iddia: Kendisini MİT mensubu gibi tanıtıp...

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı. 5 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmak istediğini ve 4 kez dayak yediğini belirten Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendine yaşattıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı. Sanatçı Songül Karlı'nın kendisini milyonlarca lira dolandırdığı yönünde şikayet ettiği eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.