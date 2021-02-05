Songül Karlı taytlı pozundan sonra mini elbisesiyle büyüledi bakın nasıl paylaştı
Taytlı pozuyla çok konuşulan Songül Karlı yeni bir paylaşıma imza attı. Süper mini elbisesiyle poz verdi.
Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda eski eşinden hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü üzerine bir de dolandırıldığını söyledi. 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyerek ağızları açık bırakan açıklamalara imza atan Karlı, yaşadığı kötü günleri silmeye çalışıyor.
Son zamanlarda Songül Karlı, sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Instagram'ı oldukça aktif kullanan Karlı, geçtiğimiz günlerde spor yaptığı anları paylaştı.
Taytlı pozlarını üst üste paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı. Karlı'ya hayranlarından beğeni ve destek yorumu yağdı.
Estetik iddialarıyla da gündeme gelen Karlı, değişimiyle ise ağızları açık bırakmıştı.