Songül Karlı taytlı pozundan sonra mini elbisesiyle büyüledi bakın nasıl paylaştı

Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda eski eşinden hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü üzerine bir de dolandırıldığını söyledi. 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyerek ağızları açık bırakan açıklamalara imza atan Karlı, yaşadığı kötü günleri silmeye çalışıyor.