Songül Karlı sütyensiz sahur pozu paylaştı olay oldu!

Olaylı biten evlilikleri ile sık sık magazin basına konu olan Songül Karlı bu kez de instagram hesabındaki bir paylaşım ile gündeme geldi. 'İftar bitti, sahuru beklerken...' açıklamasıyla paylaşılan fotoğrafta Songül Karlı'nın sütyensiz hali dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.