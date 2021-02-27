'Songül Karlı kocamı elimden aldı' iddiasına cevap geldi ünlü türkücü açıkladı

Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy, yıllar sonra UçanKuş kanalına bağlanarak sessizliğini bozdu. Mediha Ersoy, Songül Karlı için şunları anlattı:

"Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı. Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler.''