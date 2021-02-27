'Songül Karlı kocamı elimden aldı' iddiasına cevap geldi ünlü türkücü açıkladı
Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün seneler önce boşandığı eşi Mediha Ersoy, skandal açıklamalar yaptı. Karlı, iddialara cevap verdi.
Songül Karlı, Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek anlatmıştı. Karlı, yeni bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü.
Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy, yıllar sonra UçanKuş kanalına bağlanarak sessizliğini bozdu. Mediha Ersoy, Songül Karlı için şunları anlattı:
"Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı. Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler.''
''İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi."
Mediha Ersoy açıklamasında "Songül Karlı, Metin'in peşinden 5-6 ay koşmuş. Kendi de verdiği söyleşide söylüyor zaten. Bakmış adam yüz vermiyor sonra kendisi yine ısrar etmiş" dedi.