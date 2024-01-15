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Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli poz verdi, görenler Hadise'ye benzetti

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Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli poz verdi, görenler Hadise'ye benzetti

Son dönemde estetik üstüne estetik yaptıran ve bir hayli değişen Songül Karlı göğüslerini de küçülttürmüştü. Verdiği pozlarla adından söz ettiren türkücü ve sunucu göğüs ve bacak dekolteli pozuyla dikkat çekti.

Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli poz verdi, görenler Hadise'ye benzetti

Estetikleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

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Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli poz verdi, görenler Hadise'ye benzetti

Daha önce birkaç kez göğüs estetiği yaptırdığını söyleyen Karlı, pozlarıyla yine olay oldu.

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Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli poz verdi, görenler Hadise'ye benzetti

Estetikleri sonrası Hadise ve Seda Sayan'a benzetilen ve bir hayli değişen Karlı, göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu. Ünlü ismi görenler şaştı kaldı.

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Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli poz verdi, görenler Hadise'ye benzetti

İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

Songül Karlı'nın "Yeni enerjiler" notuyla paylaştığı iddialı pozuna takipçilerinden yorum yağdı. Karlı'yı bir kez daha Hadise'ye benzeten kişiler oldu.

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