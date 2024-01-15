Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli poz verdi, görenler Hadise'ye benzetti
Son dönemde estetik üstüne estetik yaptıran ve bir hayli değişen Songül Karlı göğüslerini de küçülttürmüştü. Verdiği pozlarla adından söz ettiren türkücü ve sunucu göğüs ve bacak dekolteli pozuyla dikkat çekti.
Estetikleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Daha önce birkaç kez göğüs estetiği yaptırdığını söyleyen Karlı, pozlarıyla yine olay oldu.
Estetikleri sonrası Hadise ve Seda Sayan'a benzetilen ve bir hayli değişen Karlı, göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu. Ünlü ismi görenler şaştı kaldı.
İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
Songül Karlı'nın "Yeni enerjiler" notuyla paylaştığı iddialı pozuna takipçilerinden yorum yağdı. Karlı'yı bir kez daha Hadise'ye benzeten kişiler oldu.