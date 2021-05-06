Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı altına yazdığı notla eleştiri yağmuruna tutuldu

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmasının ardından yeniden doğan Songül Karlı, yaşadığı zor günleri atlattı ve değişimiyle adından söz ettiriyor. Son zamanlarda sürekli olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Karlı'nın değişimine her defasında yorum yağıyor.