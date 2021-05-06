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Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı altına yazdığı notla eleştiri yağmuruna tutuldu

Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı altına yazdığı notla eleştiri yağmuruna tutuldu

Instagram paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen Songül Karlı, estetiksiz halini paylaştı. Gönderisinin altına yazdığı nota ve estetiksiz haline ise yorum yağdı.

Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı altına yazdığı notla eleştiri yağmuruna tutuldu

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmasının ardından yeniden doğan Songül Karlı, yaşadığı zor günleri atlattı ve değişimiyle adından söz ettiriyor. Son zamanlarda sürekli olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Karlı'nın değişimine her defasında yorum yağıyor. 

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Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı altına yazdığı notla eleştiri yağmuruna tutuldu

Karlı, zaman zaman olumsuz eleştirilere de maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu pozları sosyal medya takipçilerini ikiye böldü.

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Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı altına yazdığı notla eleştiri yağmuruna tutuldu

Photoshop'u fazla kaçırdığını düşünen takipçileri doğallıktan bu kadar uzaklaşmasını eleştirdi.

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Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı altına yazdığı notla eleştiri yağmuruna tutuldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Karlı'nın yeni hallerinin daha güzel olduğunu savundu. 

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