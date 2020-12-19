Songül Karlı 'Eski eşim Metin Yüncü 100 milyon dolandırdı' demişti gözaltına alındı
Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 100 milyon lira dolandırdığını söylemişti. Karlı'nın iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Songül Karlı, 2012 yılında canlı yayında evlendiği Metin Yüncü ile 2017 yılında boşandı. 5 yıl evli kaldığı süreçte Songül Karlı, Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Üstelik Karlı, 100 milyon lira dolandırıldığını söylemişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı.
Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Kerem K., Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.