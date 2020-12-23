Songül Karlı eşinden yediği dayakları anlattı! Çocuğuna söylediği yalan yürek burktu

Açıklamasının devamında Karlı "Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü.