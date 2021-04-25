Songül Karlı dur durak bilmiyor! Mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı
Son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Songül Karlı, kırmızı mini bir elbiseyle poz verdi. Karlı, takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.
Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan Songül Karlı, kötü günleri geride bıraktı. 47 yaşındaki sanatçı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı. Sanatçının takipçileri Karlı'nın yeni imajını Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetti.
Kırmızı mini elbisesiyle paylaşım yapan Karlı, takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.
Karlı, fit görüntüsü ve cesur kıyafetiyle kendine hayran bıraktı.