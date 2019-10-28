Soner Sarıkabadayı sevgilisini ikna etti Madelein Camelo Lopez ile aile olacak
Hollandalı sevgilisinden ayrılmasının ardından 2015 Kolombiya güzeli ile ilişki yaşamaya başlayan Soner Sarıkabadayı, baba olmak istiyor.
Geçtiğimiz yıl milyonlarca tıklanan Tarifi Zor adlı şarkısının klibinde oynattığı güzel ile aşk yaşamaya başlayan Soner Sarıkabadayı, müstakbel kayınvalidesi ve kayınpederi ile tanışmak için Kolombiya'ya gitmeye hazırlanıyor.
29 yaşındaki Kolombiya Güzeli Madelein Camelo Lopez ile aşklarına tam gaz devam eden Sarıkabadayı'nın baba olmak istediği de öğrenildi. Sarıkabadayı'nın bu durumu sevgilisine de ilettiği ve olumlu yanıt aldığı da öğrenildi.
Ölümden dönmüştü: Madelein Camelo Lopez, Nisan 2017’de Nevşehir-Ürgüp’te bir kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı balon kazasında ölümden dönmüş, yaralı olarak kurtulmuştu.
Hollandalı sevgilisinin ardından söyledikleri olay olmuştu: Soner Sarıkabadayı, üç yıllık sevgilisi Hollandalı Esther Havenaar’dan 2015’te ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı ayrılığı, “Evleneceğim kadın zannetmiştim. Çocuğumun annesi olsun istedim. Ama o bebek istemedi” diyerek açıklamıştı.