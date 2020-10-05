Soner Sarıkabadayı 8.5 aylık hamile sevgilisi Madelein Lopez Camelo ile evlendi

Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Madelein Lopez Camelo ile evlendi. Ünlü şarkıcı, 2015 Miss Kolombiya güzeli sevgilisi ile aile arasında yapılan 10 kişilik törenle nikah masasına oturdu.