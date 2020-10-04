Soner Sarıkabadayı 8.5 aylık hamile Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi! Nikahta sürpriz detay
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile dün nikah masasına oturdu.
Soner Sarıkabadayı, “Tarifi Zor” adlı son klibinde birlikte kamera karşısına geçtiği 2015 Miss Colombia güzeli Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin arkadaşlığının kısa sürede yerini nikah masasına bıraktı.
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Ünlü şarkıcı, 2015 Miss Kolombiya güzeli sevgilisi ile aile arasında yapılan 10 kişilik törenle nikah masasına oturdu.
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Pandemi nedeniyle Sarıkabadayı'nın evinde yapılan törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" demişti.
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