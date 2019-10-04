Sonbaharda testosteron hormonu düşüyor cinsel gücü korumak için bunları yapın

Stres, sigara, alkol hormonları olumsuz etkiliyor

Sonbaharın cinsel anti-aging programı için en doğru zaman olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, “Cinsel bölgeyi çevreleyen cilt, cilt altı dokuları, sinir ve damar sistemleri normal yaşlanma süreci ve çeşitli hastalıklar ile yıpranıp zedeleniyor. Sigara, alkol, hareketsizlik, beslenme yanlışları, ödem, yağ fazlalığı ve stres hormonları da cinsel bölge sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu durum özellikle 40 yaş üzerinde sertleşme sorunu, erken veya geç boşalma, cinsel isteksizlik, penis eğrilikleri, peniste plakların oluşması, penis ve çevresinde ağrı, cilt yaşlanması gibi sürekli sorunlar yaratıyor. Programla cinsel bölge yapılarını canlandırmak ve cinsel performansta gençleşme yaşamak hedefleniyor” ifadelerini kulandı.