SONAR'dan pandemide en başarılı belediye başkanları anketi İmamoğlu sürprizi
Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, Kovid-19 salgını sürecinde, en başarılı belediye başkanlarının belirlendiği anketin sonuçları açıklandı. Anketten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sürprizi çıktı.
SONAR Araştırma, büyükşehir belediye başkanları ile İstanbul ilçe belediye başkanlarının başarı oranlarını ortaya koyan yeni bir anket yayınladı. Koronavirüs salgının en yaygın döneminde otobüslerdeki yoğunluk ve ulaşım araçlarındaki az sefer sayıları nedeniyle tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sürpriz bir şekilde ilk sırada yer aldı. Anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde ilk 10’da 5 CHP’li 4 Ak Partili ve 1 MHP'li belediye var. İşte SONAR'a göre; pandemi sürecinde en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanının sıralaması...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
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