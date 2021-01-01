SONAR'dan bomba belediye başkanları anketi! Mansur Yavaş'a büyük şok

En başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı

SONAR'ın anket sonuçlarına göre listenin zirvesinde yüzde 56.4 oy ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Listenin ikinci sırasında AK Parti'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen var. Sekmen'in oy oranı ise 56.1. İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 55.6 ile üçüncü sırada. Dördüncü sırada da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın var. Akın'ın oy oranı ise yüzde 54.7. Beşinci sırada ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen var. Eskişehirlilerin yüzde 53.8'i Erşen'in icraatlarından memnun olduklarını söyledi.