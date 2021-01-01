SONAR'dan bomba belediye başkanları anketi! Mansur Yavaş'a büyük şok
SONAR Araştırma, yerel yönetim performans anketi açıklandı. En başarılı belediye başkanları arasında ilk 5'e giremeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li başkanlar arasında da ilk üçe giremedi.... İşte çarpıcı sonuçlar...
SONAR Araştırma şirketi yeni yıla girmeden büyükşehirlerde gerçekleştirdiği yerel yönetim performans araştırmasını yayınlandı. 1 Kasım-27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara “Yaşadığınız şehirdeki belediye başkanı başarılı mı?” sorusu soruldu. 20 büyükşehrin 7 tanesinde yüz yüze 13'ünde ise telefonla yapılan ankette ilk 10 belirlendi. Anket sonuçlarına göre yüzde 56.4 oy ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan seçildi. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı sosyal medyadan yayınladığı anket için Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı nedeniyle araştırmaya dahil edilmediğini söyledi.
En başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı
SONAR'ın anket sonuçlarına göre listenin zirvesinde yüzde 56.4 oy ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Listenin ikinci sırasında AK Parti'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen var. Sekmen'in oy oranı ise 56.1. İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 55.6 ile üçüncü sırada. Dördüncü sırada da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın var. Akın'ın oy oranı ise yüzde 54.7. Beşinci sırada ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen var. Eskişehirlilerin yüzde 53.8'i Erşen'in icraatlarından memnun olduklarını söyledi.
Mansur Yavaş'a büyük şok!
SONAR'ın anketinden en başarılı CHP'li Belediye Başkanları sıralaması da dikkat çekti. 'En başarılı belediye başkanları listesinde 6. sırada çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li büyükşehir belediye başkanları arasında da ancak dördüncü olabildi. Yavaş, İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in gerisinde kaldı.
En başarılı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları
SONAR'n anketinden en başarılı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 56.1 ile Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilk sırada geldi. Sekmen'i Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül takip etti.