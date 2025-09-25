Son zamanların en sevilen grubundan şok karar! Artık sahne almayacaklar...
"Koca Şişko Dünya" ve daha bir çok sevilen şarkıları ile son zamanların sevilen grubu Adamlar'dan şaşırtan ve sevenlerini üzen bir açıklama geldi. Favori grup sosyal medyadan konserlerinin iptal edileceğini ve Adamlar Grubu'nun tüm sahne faaliyetlerini durdurma karar aldığını açıkladı. Peki bu kararın sebebi ne?
Alternatif rock müziğin önde gelen gruplarından Adamlar, faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. Nedeni açıklanmayan bu karar sonrası grubun tüm konserleri iptal edilirken, müzikseverler için sürpriz bir gelişme oldu.
Alternatif rock sahnesinin güçlü temsilcilerinden Adamlar, sürpriz bir kararla müzik yolculuğuna geçici olarak ara verdiğini açıkladı.
KONSERLER İPTAL EDİLDİ
Grubun paylaşımında ara verme kararının nedeni açıklanmadı. Ancak planlanan konserlerin iptal edildiği duyuruldu. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'da sahneye çıkan Adamlar, geçtiğimiz yıl yayımladıkları "Kahırlı Merdiven" albümüyle büyük ilgi görmüştü.
2014'TEN BU YANA YÜKSELEN BAŞARI
2014 yılında kurulan Adamlar, kısa sürede alternatif rock sahnesinin en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi. Vokalde Tolga Akdoğan, gitarda Gürhan Öğütücü, basta Berat İşçioğlu ve davulda Berkan Tilavel ile sahne alan grup, kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.