Son yılların en büyük aşk skandalı! Başrolünde Elon Musk var!
Elon Musk büyük aşk skandalının başrolu oldu! Google'ın kurucusu olan arkadaşı Sergey Brin'in karısı ile yasak aşk yaşadı, ayrılmalarına sebep oldu. İşte yasak aşkın merak edilen ayrıntıları...
Babası ve üvey ablasının ilişkileri ile son zamanların magazin gündeminden düşmeyen ismi Elon Musk'da çapkınlıkta babasının yolundan gidiyor. İş insanı Musk, arkadaşının karısı ile yasak aşk yaşamış!
Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk'ın Google kurucularından Sergey Brin'in eşiyle bir dönem birliktelik yaşadığı söylentileri ABD'nin magazin gündemini karıştırdı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinde yazılan iddialara göre aralarından su sızmayan Elon Musk ile Sergey Brin’in arasındaki dostluğun sona erdiği söylendi.
Wall Street Journall'ın haberine göre bu yılın başında boşanma kararı alan çiftin boşanma sebebi Musk'ın, arkadaşı Brin’in eşi Nicole Shanahan ile ilişki yaşaması...