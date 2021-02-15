Son Yaz dizisinin yıldızı Erdem Şanlı kaza yaptı hastaneye kaldırıldı
FOX TV'deki Son Yaz dizisinde Kaan karakterine hayat veren Erdem Şanlı, set çıkışı kaza yaptı.
Fox TV'nin sevilen yapımlarından olan Son Yaz'ın Kaan'ı Erdem Şanlı set çıkışı aracı ile otele dönmek üzere yola çıktı. Ekip arabasıyla yola çıkan genç oyuncu kaza geçirdi.
Alaçatı yolunda kaza geçiren oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine devam edilen Erdem Şanlı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Erdem Şanlı: 02.09.1996 'da İzmir'de doğdu. Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu, üç kardeşler. Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci.
2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul'a geliyor.