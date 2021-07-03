Son tanık 'vicdan azabı çektik' deyip anlattı: Yapma' diye bağırıyordu! Ahmet Kural Sıla davası
Yaşadıkları büyük aşkın ardından şiddet iddialarıyla mahkemelik olan Ahmet Kural ve Sıla davasında son tanık her şeyi anlattı.
Oyuncu Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz üzerine İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan davanın yeniden görülmesine devam edildi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmazken, avukatları ve Aile Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ç. Y., "Arkadaşım Ezgi'nin evindeydik, gece saat 3-4 gibiydi, cam kenarında sohbet ediyorduk. Yan taraftaki evin Ahmet Kural'ın evi olduğunu biliyorduk." dedi.
Evdeki sesleri anlatan Ç. Y. "Sesler gelmeye başladı. Bağrışmalar başladı. Ahmet Kural 'Seni öldürürüm, o..., dayak istiyorsun' diyordu. Başta polisi aramayı düşündük, sonra korktuğumuz için aramadık." ifadelerini kullandı.