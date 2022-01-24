Son seçimi doğru tahmin eden ORC'den yılın ilk ayı anketi! Oylarda düşüş var
2018 seçim sonuçlarını en doğru tahin eden anket şirketi ORC Ocak ayı anketi geldi. Yıl sonunda ve 2022 yılının ilk haftasında yapılan anketlere göre partilerin oylarında geriye doğru ufak da olsa düşüş var.
ORC Araştırma 17-22 Ocak tarihleri arasında 45 ildede 5420 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.
Ak Parti %29,7 CHP %24,3 İYİ Parti %14,2 MHP %9,1 HDP %8,4 GELECEK %3,6 DEVA %2,8 SP %1,7 TDP %1,5 MEMLEKET %1,2 YRP %1,1 BTP %0,8 DP %0,7 BBP %0,4
ORC Araştırma 2022 yılının ilk haftası 4-8 Ocak tarihlerinde 41 ilde 7100 kişiyle yüz yüze yöntemiyle anket düzenlemişti. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda sonuçlar böyleydi.
2021 yılının son anketinde sonuçlar
ORC Araştırma'nın 2021'in son "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketinde ise:
AK Parti yüzde 30.8, CHP yüzde 25.1, İYİ Parti yüde 15.5, MHP yüzde 8.6, HDP yüzde 8.3, Gelecek Partisi yüzde yüzde 3.2, DEVA Partisi yüzde 3, Saadet Partisi yüzde 1.5, TDP yüzde 1.3, Memleket Partisi yüzde 1.2 oy olarak çıkmıştı
İyi Parti'nin Şubat ayı anketine göre yüzde 10,8 olarak başladığı grafikte yükseliş sürdürerek yıl sonunda 15,9 oy oranıyla tamamladığı görüldü.