Son seçimi doğru tahmin eden ORC'den yılın ilk ayı anketi! Oylarda düşüş var

2021 yılının son anketinde sonuçlar

ORC Araştırma'nın 2021'in son "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketinde ise:

AK Parti yüzde 30.8, CHP yüzde 25.1, İYİ Parti yüde 15.5, MHP yüzde 8.6, HDP yüzde 8.3, Gelecek Partisi yüzde yüzde 3.2, DEVA Partisi yüzde 3, Saadet Partisi yüzde 1.5, TDP yüzde 1.3, Memleket Partisi yüzde 1.2 oy olarak çıkmıştı



İyi Parti'nin Şubat ayı anketine göre yüzde 10,8 olarak başladığı grafikte yükseliş sürdürerek yıl sonunda 15,9 oy oranıyla tamamladığı görüldü.



