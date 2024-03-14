Son seçimi bilen SONAR 8 il ve İstanbul ilçeleri anket sonuçlarını açıkladı
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 8 il ve İstanbul ilçelerinde yaptıkları son anket sonuçlarını CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Bayrakçı Muğla'da durumun başa baş olduğunu ifade ederek "Çok şaşırdım" dedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.
ERZURUM
Erzurum'da biraz rekor var. Mevcut belediye başkanı yüzde 70 gibi bir rekor oranla tekrar seçilecek. İYİ Parti 2. olacak. 8,8 gibi bir oranla. CHP de Erzurum'da 8.6'lık bir oy olacak. Oyların geçen seçimine göre yükselişi ya da düşüşü, belediye başkanlarının şahsi başarılarını ifade ediyor. Seçmen yerel seçimleri, iktidarın ekonomi politikalarını cezalandırma olarak da kullanır. Böyle bir yansıma yok. Zafer Partisi birçok yerde 5. 6. sıralara oturmuş durumda.
AYDIN
Aydın'da Çerçioğlu yüzde 50,9 gibi bir oranla önde. Burada DEM Parti 6,6 gibi bir oy oranına sahip. Aydın'da DEM ve İYİ Parti seçmeninin bir bölümü Çerçioğlu'na veriyor.
SAMSUN
Samsun'da bir AK Parti öndeliği var. Ama ilginç olan 21,1 gibi bir oranla İYİ Parti'nin oy oranı gözüküyor. 17 ilçede 3830 kişi ile yapılan bir anket.