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Son seçimi bilen Optimar Hatay Büyükşehir ve 3 ilçeyi açıkladı kim ne oy aldı? Gökhan Zan'ın oy oranı

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Son seçimi bilen Optimar Hatay Büyükşehir ve 3 ilçeyi açıkladı kim ne oy aldı? Gökhan Zan'ın oy oranı

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay için son seçimleri bilen Optimar, yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre Hatay Büyükşehir'i AK Parti adayı Mehmet Öntürk 48.9 ile kazanıyor.

Son seçimi bilen Optimar Hatay Büyükşehir ve 3 ilçeyi açıkladı kim ne oy aldı? Gökhan Zan'ın oy oranı

Yerel seçimlere sayılı günler kalan sonucu merak edilen iller arasında Hatay geliyor. 6 Şubat depremlerinin en çık yıkıma uğrattığı Hatay'da ipi kimin göğüsleyeceğine dair son araştırma araştırma şirketi Optimar'dan geldi.  Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Hatay Büyükşenir, Samandağı, Altınözü, Yayladağı ilçelerinde yaptırdığı anket sonuçlarını sosyal medya hesabında yayınladı.  

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Son seçimi bilen Optimar Hatay Büyükşehir ve 3 ilçeyi açıkladı kim ne oy aldı? Gökhan Zan'ın oy oranı
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Son seçimi bilen Optimar Hatay Büyükşehir ve 3 ilçeyi açıkladı kim ne oy aldı? Gökhan Zan'ın oy oranı
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Son seçimi bilen Optimar Hatay Büyükşehir ve 3 ilçeyi açıkladı kim ne oy aldı? Gökhan Zan'ın oy oranı
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