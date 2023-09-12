Son seçimde çuvallayan ORC'den AK Parti anketi! AK Parti'ye aday mı pazarlıyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "İtibarımız satılık değil" diyerek paylaştığı anketlerde büyük yanılan ORC, şimdi de AK Parti'ye büyükşehirlerde aday aramaya başladı. ORC, İstanbul, Ankara ve İzmir'de "AK Parti'nin adayı kim olsun" diye sordu. Çıkan sonuçlar ORC'nin AK Parti'ye bazı isimleri empoze etmek için bu anketi yaptığı yorumlarına neden oldu. ORC anketinde Ankara için Osman Gökçek'in ilk sırada çıkması soru işaretlerini büyüttü.