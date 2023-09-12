Son seçimde çuvallayan ORC'den AK Parti anketi! AK Parti'ye aday mı pazarlıyor?
ORC Araştırma 14 Mayıs seçimlerinden önce "İtibarımız satılık değil' iddiasıyla yayınladığı ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk turda yüzde 51.7 oyla kazandıran ORC, seçim sonunda büyük yanılmış ve müşterilerini de büyük yanıltmıştı. ORC'nin AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir için yaptığı anketin sonuçları "Anketi kim sipariş etti de bu sonuçlar çıktı" sorusunu sordurdu. Ankara'da Osman Gökçek'in ilk sırada çıkması kafaları karıştırdı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "İtibarımız satılık değil" diyerek paylaştığı anketlerde büyük yanılan ORC, şimdi de AK Parti'ye büyükşehirlerde aday aramaya başladı. ORC, İstanbul, Ankara ve İzmir'de "AK Parti'nin adayı kim olsun" diye sordu. Çıkan sonuçlar ORC'nin AK Parti'ye bazı isimleri empoze etmek için bu anketi yaptığı yorumlarına neden oldu. ORC anketinde Ankara için Osman Gökçek'in ilk sırada çıkması soru işaretlerini büyüttü.
İsim verip 'oy verir misin' diye sordular
ORC Araştırma'nın 3-9 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da 4 bin 180, Ankara'da 2 bin 520 ve İzmir'de de bin 950 kişi ile yüz yüze yaptığını duyurduğu ankette katılımcılara isimler sorularak oy verip vermeyecekleri sorulmuş.
İzmir anketinden Hamza Dağ çıktı
ORC'nin İzmir'de bin 950 kişi ile yüz yüze yaptığını duyurduğu ankete göre en çok oy alan isim Hamza Dağ oldu. Hamza Dağ'ı eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, gazeteci Şebnem Bursalı ve eski Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu takip etti.
Hamza Dağ'a oy veririm diyenler yüzde 36.8 iken 'oy vermem' diyenler yüzde 52.5 oldu. Mahmut Özgener'e oy veririm diyenler yüzde 34.9 iken 'oy vermem' diyenler yüzde 53.2, Şebnem Bursalı'ya 'oy veririm' diyenler yüzde 32.8 iken 'oy vermem' diyenler yüzde 53.5 oldu.