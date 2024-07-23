Son seçim anketinde tablo tersine döndü! Bu sonuçlar çok konuşulur
CHP lideri Özgür Özel erken seçimi gündeme getirmeye devam ederken bazı anket sonuçlarını da açıklamıştı. Bu sırada MAK Araştırma'nın temmuz ayı seçim anketi sonuçları ortaya çıktı.
AK Parti ile CHP'nin ilk iki sırayı paylaştığı ankette iki parti arasındaki fark bıçaksırtı. Seçmenlerin 14 Mayıs 2023'teki tercihleri de soruldu; bu tercihler dikkate alındığında da Temmuz 2024'te iki partinin de oylarında büyük değişim olduğu görüldü.
Son seçim anketinden gelen sonuçlar ilgi çekti. MAK Araştırma'nın anketinde, 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi, CHP birinci sıraya yerleşti, AK Parti ikinci sıraya düştü, Yeniden Refah Partisi de oy oranıyla dikkat çekti.
ÖZEL: ANKETLERDE KEYFİMİZ YERİNDE
CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında son yapılan anketlere değinerek, "Anketlerde keyfimiz yerinde.
Bizi 34, AKP'yi 32, 31 ölçen, bizi 31, AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane ankette 29 ile 28 de gördüm. Tabii bunda kararsızlar da var, bakalım kararsızlar nasıl bir yönelimde olacak. Son yerel seçimde güzel bir karar verdiler. Biz anketlerde birinci parti olmayı sürdürmeyi istiyoruz ama şunu söyleyeyim seçim zamanına gelmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz son kurultayda partiyi yüzde 14-16 bandında aldık, 38'le seçimi sonuçlandırdık. Önemli olan süreçleri iyi yönetmek." değerlendirmesinde bulunmuştu.