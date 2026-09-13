Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da...
ORC'nin son seçim anketi yayınlandı. Anket sonuçları bir hayli dikkat çekti. AK Parti büyük farkla birinci sırada yer aldı. Yeni Parti ile CHP'nin toplam oyu AK Parti'nin gerisinde kaldı. Ayrıca ilk 5'teki 3 partinin oyu birbirine oldukça yakın...
ORC Araştırma 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri CHP, DEM Parti ve MHP'nin oy oranı oldu. İlk beşte bulunan bu 3 partinin oyu neredeyse başa baş ölçüldü.
AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA
Ankette AK Parti yüzde 35.2 ile birinci sırada yer alıyor.
Yeni Parti yüzde 19.4 ile ikinci sırada bulunurken
CHP yüzde 8.5 ile üçüncü sırada.
DEM Parti yüzde 8.4 ile dördüncü
MHP ise yüzde 8.2 ile beşinci sırada.
İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 6.5 oldu
Sırasıyla; Büyük Birlik Partisi yüzde 3.5,
Zafer Partisi yüzde 3.2,
Saddet Partisi yüzde 2.3,
Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.1 oy aldı.
Diğer partilerin toplamı ise yüzde 2.7 oldu.