Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da...

Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da...

ORC'nin son seçim anketi yayınlandı. Anket sonuçları bir hayli dikkat çekti. AK Parti büyük farkla birinci sırada yer aldı. Yeni Parti ile CHP'nin toplam oyu AK Parti'nin gerisinde kaldı. Ayrıca ilk 5'teki 3 partinin oyu birbirine oldukça yakın...

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 1

ORC Araştırma 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri CHP, DEM Parti ve MHP'nin oy oranı oldu. İlk beşte bulunan bu 3 partinin oyu neredeyse başa baş ölçüldü.

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 2

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA
Ankette AK Parti yüzde 35.2 ile birinci sırada yer alıyor.

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 3

Yeni Parti yüzde 19.4 ile ikinci sırada bulunurken

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 4

CHP yüzde 8.5 ile üçüncü sırada.

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 5

DEM Parti yüzde 8.4 ile dördüncü

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 6

MHP ise yüzde 8.2 ile beşinci sırada.

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 7

İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 6.5 oldu

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 8

Sırasıyla; Büyük Birlik Partisi yüzde 3.5,

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 9

Zafer Partisi yüzde 3.2,

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 10

Saddet Partisi yüzde 2.3,

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 11

Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.1 oy aldı.

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Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da... - Resim: 12

Diğer partilerin toplamı ise yüzde 2.7 oldu.

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