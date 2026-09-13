Son seçim anketi! Zirvedeki parti büyük fark attı, 3 partinin oyu da...

ORC Araştırma 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri CHP, DEM Parti ve MHP'nin oy oranı oldu. İlk beşte bulunan bu 3 partinin oyu neredeyse başa baş ölçüldü.