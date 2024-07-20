Son seçim anketi yayınlandı! Zirvede 1.7 puanlık fark: En dikkat çeken oran

2023 ve 2024'te peş peşe 2 tarihi seçimi geride bırakan Türkiye'de seçimsiz dönemlere girilmesi bile anketlere olan ilgiyi azaltmadı. Şirketler kamuoyu çalışmalarını yayınlamaya devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği araştırmalardan en sonuncusu Asal Araştırma tarafından yayınlandı.