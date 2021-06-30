Son seçim anketi MAK Danışmanlık'tan geldi! Sadece 3 parti barajı aşıyor
Seçimlere yönelik MAK Danışmanlık'ın Haziran 2021 anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre sadece 3 parti barajı aşarken, en dikkat çekici yükseliş Ahmet Davutoğlu'nun partisinde yaşanıyor. İşte sonuçlar...
MAK Danışmanlık Haziran 2021 Gündem Araştırması'nın sonuçları yayınlandı. Araştırma, 30'u büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi (seçmen sayısının 20 binde biri) ile yapıldı. Ankete göre yüzde 10 seçim barajını üç parti aşabiliyor.
MAK Danışmanlık'tan anket çalışmasına ilişkin, "Kamuoyu araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünde geçen sonuçları değil çalışmaya katılan katılımcının verdiği cevapları yansıtır. Kararsizların matematiksel dağılımı fikir verme amaçlıdır. Diğerleri başlığı altında yeni partiler ağırlıklı dağılım vardır" denildi.
Ankete göre bugün seçim olsa, kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 31,4, CHP ise yüzde 20,94 oy alıyor.
İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12,45 olarak ölçülürken, HDP yüzde 8,45, MHP yüzde 7,5 olarak görülüyor.