Son seçim anketi MAK Danışmanlık'tan geldi! Sadece 3 parti barajı aşıyor

MAK Danışmanlık Haziran 2021 Gündem Araştırması'nın sonuçları yayınlandı. Araştırma, 30'u büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi (seçmen sayısının 20 binde biri) ile yapıldı. Ankete göre yüzde 10 seçim barajını üç parti aşabiliyor.