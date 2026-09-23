Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

Asal Araştırma ve Danışmanlık tarafından 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan "Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2026 Araştırması" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Seçmenlere "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.