Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

Asal Araştırma’nın Eylül 2026 seçim anketinde AK Parti en yakın rakibine 10 puan fark atarak zirvedeki yerini korudu. Henüz hiçbir genel seçime girmeyen Anahtar Parti'nin %3,2'lik oy oranıyla ilk anketinde dikkat çeken bir çıkış yapması ise günün en büyük sürprizi oldu.

Esma Gül Özen
Esma Gül Özen
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 1

Asal Araştırma ve Danışmanlık tarafından 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan "Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2026 Araştırması" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Seçmenlere "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

1 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 2

Kararsız oyların dağıtılmasıyla ortaya çıkan tabloda AK Parti %33,8 ile birinci sıradaki yerini korurken, henüz sandık deneyimi bulunmayan Anahtar Parti'nin ilk kez girdiği anket ölçümünde %3,2 oy beklentisine ulaşması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

2 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 3

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI (EYLÜL 2026)
AK Parti: %33,8

3 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 4

Yeni Parti: %23,6

4 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 5

DEM Parti: %9,6

5 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 6

MHP: %8,6

6 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 7

İYİ Parti: %6,5
CHP: %6,3

7 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 8

Anahtar Parti: %3,2
Yeniden Refah Partisi: %2,8

8 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 9

Zafer Partisi: %2,5
TİP: %1,0
Diğer: %2,1

9 10
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi - Resim: 10

ANKETİN KÜNYESİ
Araştırma Şirketi: Asal Araştırma ve Danışmanlık
Saha Çalışması Tarihi: 12 - 18 Eylül 2026
Örneklem: 18 yaş ve üzeri 2.015 kişi
Kapsam: NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 il
Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket)
Güven Sınırı & Hata Payı: %95 güven sınırında +/- %2,2 hata payı

10 10
ak parti MHP CHP