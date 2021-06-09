Son sahne herkesi üzdü yalanlama geldi! Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah isyanı
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı sezon finali sahnesiyle herkesi üzerken Farah Zeynep Abdullah'tan gelen yalanlama olay oldu. Twitter Masumlar Apartmanı tweetleriyle yıkıldı.
Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam ekrana gelen 37. bölümüyle geldi. Sezon finali yapan dizi seyircileri ekran başına kilitledi.
Masumlar Apartmanı son bölümde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etti.
Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi. O anlarda ise Han, İnci'nin kaldığı otele doğru gitmeye başladı.
Hamile olduğu da ortaya çıkan İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı.