"Son reçete" operasyonu! Milyonlarca liralık vurgun yaptılar yöntemleri şoke etti
Adana merkezli 10 ilde kanser ilacı ve uyuşturucu etkili hapları usulsüz sattıkları iddiasıyla 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 35'i serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkili hapların usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırmayla bir grubun usulsüz reçetelerle aldığı ilaçları bazı sağlık kabinleri, eczaneler ve uyuşturucu bağımlılarına sattığını tespit etti.
Bunun üzerine 13 Şubat'ta Adana, Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de belirlenen adreslere 600 polisle eş zamanlı "Son reçete" operasyonu düzenlendi.
69 gözaltı! Aralarında doktorlar da var
Operasyonda doktor, sağlık çalışanı, eczacı ve ecza deposu sahiplerinin de arasında olduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki 1622 kutu ilaca da el koydu.