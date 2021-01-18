Son pozuyla nefes kesti! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil dekolte sansürünü es geçti
Göğüs dekoltesi babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansürlenen Yasmin Erbil son paylaşımıyla olay oldu.
Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Genç güzel babasının dekoltesine uyguladığı sansür hala konuşulmaya devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil'in kızının göğüs dekoltesini sansürlemesiyle birlikte Yasmin Erbil'de bu olaydan sonra dekolteli fotoğraflarını sansürlemeye başlamıştı.
Yasmin Erbil bu olaydan sonra paylaştığı dekolteli pozlarını sansürlemesi kısa sürmüştü.
Dekolte sansürünü kısa tutan Yasmin Erbil geçtiğimiz haftalarda hikayesinden dekolteli pozunu paylaşmıştı.