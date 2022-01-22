Son paylaşımı yürekleri dağladı! Öldürülen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi
İSTANBUL Kartal'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Konya'dan gelen Rahmi Uygun tarafından başından silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez'in son paylaşımı ve vasiyeti ortaya çıktı.
Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da arkadaşıyla çay içerken gözaltına alındı
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı. Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti.
Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.