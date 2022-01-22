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Son paylaşımı yürekleri dağladı! Öldürülen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Öldürülen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi

İSTANBUL Kartal'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Konya'dan gelen Rahmi Uygun tarafından başından silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez'in son paylaşımı ve vasiyeti ortaya çıktı.

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Öldürülen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi

Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da arkadaşıyla çay içerken gözaltına alındı

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Son paylaşımı yürekleri dağladı! Öldürülen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı. Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Son paylaşımı yürekleri dağladı! Öldürülen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti.

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Son paylaşımı yürekleri dağladı! Öldürülen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi

Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

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