Son kez uzaktan baktılar! Kahramanmaraş'ta ağlatan anlar

Esnaflık yapan İsmail Nariç, “Ortalık tarumar oldu, içerisinde alacaklarımız vardı fakat bir şey alamadık. Geçimizi buradan sağlıyorduk, yıkılınca her şeyimiz gitti. Elimizden bir şey gelmiyor sadece uzaktan seyrediyoruz. Birinci depremde çok fazla hasar almamıştı. İkinci deprem vurunca binayı tarumar etti. Yaklaşık 40 yıllık bir binaydı” şeklinde konuştu.