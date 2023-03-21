Son kez uzaktan baktılar! Kahramanmaraş'ta ağlatan anlar
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi mahallesinde bulunan Maraş İşhanı, yaşanan depremlerin ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kent merkezinde kontrollü yıkılacak olan yapılar arasına alınan Maraş İşhanı, gerekli çevre önlemleri alınarak yıkımına başlanıldı. Birçok esnafın geçim kapısı olan iş hanının yıkılışını onlarca vatandaş ve esnaf üzüntüyle son kez uzaktan izledi.
Depremlerde ağır hasar alan Maraş İşhanı'nın yıkımına başlanıldı. İş hanının yıkılışını onlarca esnaf üzüntüyle izledi.
Mahalle sakinlerinden Fethi Gül, yıkımı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirterek, “Ben bu mahallede doğup büyüdüm. Maraş İşhanı’nın bulunduğu bölge ilk yerleşim yerlerinden birisiydi. Bizde buranın yıkımını üzülerek ve duygulanarak izliyoruz. Burada bir sürü insan izliyor, bazılarının iş yerleri vardı. Hepsi duygulanarak ağlayarak seyrediyor." dedi.
Esnaflık yapan İsmail Nariç, “Ortalık tarumar oldu, içerisinde alacaklarımız vardı fakat bir şey alamadık. Geçimizi buradan sağlıyorduk, yıkılınca her şeyimiz gitti. Elimizden bir şey gelmiyor sadece uzaktan seyrediyoruz. Birinci depremde çok fazla hasar almamıştı. İkinci deprem vurunca binayı tarumar etti. Yaklaşık 40 yıllık bir binaydı” şeklinde konuştu.