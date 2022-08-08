Son kez cesedini öptüler Antalya'da ağabeyin acı haberini alan kardeşler kahroldu
ANTALYA'da sağlık için her sabah denize giren 65 yaşındaki emekli öğretmen bu kez geri dönmedi. Talihsiz adamın cesedi kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta bulundu. Acı haberi alan 2 kardeş, ağabeylerinin cesedi başında yasa boğuldu.
Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Konserve Koyu Halk Plajı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, her sabah erken saatlerde plaja gelen Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya (65), denize girdi.
Kıyıdan açılan Çetinkaya’nın saatler geçmesine rağmen dönüş yapmadığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla birlikte deniz polisi ekipleri belirtilen adresin açığında arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta Çetinkaya’nın cansız bedenini bularak bota aldı.
Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen Çetinkaya’nın yakınlarına durum bildirildi. Cenazenin teşhisi için limana gelen emekli öğretmenin kardeşleri Mehmet ve Ahmet Çetinkaya, teşhis sırasında gözyaşlarını tutamadı.