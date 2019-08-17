Son imajı ile herkesi şaşırtmıştı! Tamer Karadağlı'dan 'İyi-Kötü-Çirkin' paylaşımı
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Taş Fırın Erkeği Haluk karakteri ile çok geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Yakın zamanda stil değiştirerek tepki alan Tamer Karadağlı'dan bilgilendirici bir paylaşım geldi.
Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda dublaj sanatçısı kimliği ile de öne çıkan ve dünya çapında beğeni kazanan pek çok filmde yaptığı dublajlarla tanınıyor Karadağlı.
İnstagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü ve ülkemizde ‘İyi-Kötü-Çirkin’ adıyla izlediğimiz Western filminde yaptığı dublajı paylaştı.
Clint Eastwood’u seslendirdiğini takipçileriyle paylaşan Karadağlı filmdeki diğer başrol karakterlerini kimin seslendirdiğini de belirtmeyi unutmadı.
Motor sevdası olduğu bilinen Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın'ın finalinin ardından Amerika'ya gitmiş ve orada arkadaşlarıyla sıklıkla motor turlarına çıkan Karadağlı, saçı ve sakalının birbirine karıştığı son imajıyla da sevenlerini şaşırtmayı başarmıştı.