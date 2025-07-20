Son hava durumu tahmini çıldırttı! Fena sıcaklar geliyor, dal kıpırdamayacak AKOM da uyardı
Türkiye Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde sıcaklık 6-12 derece arttı. AKOM ve uzmanlardan peş peşe uyarı geldi. Özellikle bu saatlere çok dikkat edin! İşte son tahminler...
Termometreler mevsim normallerinin üzerini gösteriyor. Bazı illerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıktı. Yeni hafta ile birlikte daha da sıcak olacak. AKOM da kenti bugünden itibaren etkilemesi beklenen Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceği kaydedildi.
Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul'da halen 30-33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği aktarılan açıklamada, bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.
Güneş ışınlarının 11.00-16.00 saatleri arasında dik açıyla geldiği ve bu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle nem oranının görece daha yüksek olduğu sahillerde güneş çarpması riskinin arttığı belirtildi.