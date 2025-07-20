Son hava durumu tahmini çıldırttı! Fena sıcaklar geliyor, dal kıpırdamayacak AKOM da uyardı

Termometreler mevsim normallerinin üzerini gösteriyor. Bazı illerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıktı. Yeni hafta ile birlikte daha da sıcak olacak. AKOM da kenti bugünden itibaren etkilemesi beklenen Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.