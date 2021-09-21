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Son halini paylaştı ! Kansere yakalanan Canan Ergüder'in sağlık durumu

Son halini paylaştı ! Kansere yakalanan Canan Ergüder'in sağlık durumu

Menajerimi Ara, Behzat Ç., Güllerin Savaşı dizileriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki Canan Ergüder son sağlık durumunu açıkladı.

Son halini paylaştı ! Kansere yakalanan Canan Ergüder'in sağlık durumu

Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisiyle seyirci karşısına çıkan Canan Ergüder, geçtiğimiz mart ayında meme kanserine yakalanınca diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Son halini paylaştı ! Kansere yakalanan Canan Ergüder'in sağlık durumu

Tedavi sürecine başlayan Ergüder "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.

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Son halini paylaştı ! Kansere yakalanan Canan Ergüder'in sağlık durumu

Setlere ara veren ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Ergüder, geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu. 

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Son halini paylaştı ! Kansere yakalanan Canan Ergüder'in sağlık durumu

Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde, Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.

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