Son halini paylaştı ! Kansere yakalanan Canan Ergüder'in sağlık durumu
Menajerimi Ara, Behzat Ç., Güllerin Savaşı dizileriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki Canan Ergüder son sağlık durumunu açıkladı.
Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisiyle seyirci karşısına çıkan Canan Ergüder, geçtiğimiz mart ayında meme kanserine yakalanınca diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Tedavi sürecine başlayan Ergüder "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.
Setlere ara veren ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Ergüder, geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu.
Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde, Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.