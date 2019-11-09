Son halini görenler gözlerine inanamadı Şarkıcı Nez yıllar sonra ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıl 4. eşinden de boşanmasıyla gündeme gelen şarkıcı Nez, önceki gün sevgilisiyle görüntülendiği esnada tanınmakta güçlük çekti.
Bir dönemin en hit parçalarının sahibi olan Nez, son yıllarda magazin gündeminden uzak bir yaşam sürüyor. Öyle ki Nez, 4. evliliğinin de bitmesinin ardından ilişkiye başladığı tenis antrenörü Gökhan Köksal ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Nez'in yıllar içindeki değişimi ise şaşırttı.
Şu sıralar kişiye özel kot ceket tasarımları yapmaya başlayan, bir yandan da canlı sahne performanslarına çıkan Nez, aldığı kilolarla ve makyajsız haliyle eski halini arattı.
Sevgilisi Gökhan Köksal ile köpekleri Hera'yla gezintiye çıkan Nez, kendisini görüntüleyen objektifi fark edince ise "Beni mi çekiyorsunuz?" dedi. Ayrıca Nez'in bakımsız hali de dikkatlerden kaçmadı.
Bedenini bağışlamıştı: Nez, ölümünden sonra bedenini eğitim ve araştırmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak bağışladığını açıklamıştı.