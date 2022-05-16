Son halini gören tanıyamıyor! En Son Babalar Duyar'ın 'Ceren'i 33 kilo verdi: Jale Azaklı şimdi bakın ne yapıyor
2000'li yılların sevilen dizilerinden olan 'En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle hafızlara kazınan Jale Azaklı, hem oyunculuk hayatını hem de şimdilerde neler yaptığını anlattı
Türk televizyonları, 2000'li yılların başlarında realiyt show'lar kadar, sitcom yani durum komedisi dizilerini de ekranlarına taşımaya başlamıştı. 'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur Musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarının yanı sıra 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' gibi yapımlar ekranlarda fırtınalar estiriyordu.
Bu dizilerden biri de, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' idi. Biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın eğlenceli ve telaşlı yaşamının ele alındığı yapımda, Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in 'üçkâğıtları' ise diziyi izleyenlerin hafızalarındaki yerini hala koruyor.
Hemen hemen her karakterin fenomen olduğu dizinin çocuk yıldızı olan Jale Azaklı, oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını Habertürk'ten Aytekin Teker'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Jale Azaklı, ekran serüvenini "Annem kuafördü. Tiyatro ile ilgilenen bir müşterisi, "En Son Babalar Duyar' adında bir dizi başlayacak. 7 yaşlarında beyaz tenli, renkli gözlü, balık etli bir kız çocuğu aranıyor. Ben de sizin kızınızı düşündüm siz ne dersiniz?" demiş. Ailem ilk başlarda karşı çıktı ama ben 'Oynamak istiyorum!' diye tutturmuştum. Ailemi de ikna edip beni ön görüşmeye götürdüler." diyerek anlattı.