Son halini gören tanıyamıyor! En Son Babalar Duyar'ın 'Ceren'i 33 kilo verdi: Jale Azaklı şimdi bakın ne yapıyor

Jale Azaklı, ekran serüvenini "Annem kuafördü. Tiyatro ile ilgilenen bir müşterisi, "En Son Babalar Duyar' adında bir dizi başlayacak. 7 yaşlarında beyaz tenli, renkli gözlü, balık etli bir kız çocuğu aranıyor. Ben de sizin kızınızı düşündüm siz ne dersiniz?" demiş. Ailem ilk başlarda karşı çıktı ama ben 'Oynamak istiyorum!' diye tutturmuştum. Ailemi de ikna edip beni ön görüşmeye götürdüler." diyerek anlattı.