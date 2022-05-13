Son halini gören tanıyamadı! Şimdi bakın ne yapıyor! Tecavüzcü Coşkun Göğen'in eşi Rus çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri 'Tecavüzcü Coşkun'a hayat veren Coşkun Göğen, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla olay oldu.
Yeşilçam’da yüzlerce filmde rol alan ve 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan efsane oyuncu Coşkun Göğen, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu.
Yaşının ilerlemesiyle birlikte İstanbul'u terk eden Göğen, artık Antalya'da yaşıyor. Göğen yaşamından mutlu olduğunu söyledi.
Yeşilçam'ın kötü adamı "Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey’deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim. Fakat 1988’de işlerim battı." dedi.
"Ben de Antalya’ya gittim" diyen Göğen "7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor." ifadelerine yer verdi.