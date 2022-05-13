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Son halini gören tanıyamadı! Şimdi bakın ne yapıyor! Tecavüzcü Coşkun Göğen'in eşi Rus çıktı

Son halini gören tanıyamadı! Şimdi bakın ne yapıyor! Tecavüzcü Coşkun Göğen'in eşi Rus çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri 'Tecavüzcü Coşkun'a hayat veren Coşkun Göğen, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla olay oldu.

Son halini gören tanıyamadı! Şimdi bakın ne yapıyor! Tecavüzcü Coşkun Göğen'in eşi Rus çıktı

Yeşilçam’da yüzlerce filmde rol alan ve 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan efsane oyuncu Coşkun Göğen, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu.

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Son halini gören tanıyamadı! Şimdi bakın ne yapıyor! Tecavüzcü Coşkun Göğen'in eşi Rus çıktı

Yaşının ilerlemesiyle birlikte İstanbul'u terk eden Göğen,  artık Antalya'da yaşıyor. Göğen yaşamından mutlu olduğunu söyledi. 

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Son halini gören tanıyamadı! Şimdi bakın ne yapıyor! Tecavüzcü Coşkun Göğen'in eşi Rus çıktı

Yeşilçam'ın kötü adamı "Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey’deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim. Fakat 1988’de işlerim battı." dedi. 

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Son halini gören tanıyamadı! Şimdi bakın ne yapıyor! Tecavüzcü Coşkun Göğen'in eşi Rus çıktı

"Ben de Antalya’ya gittim" diyen Göğen "7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor." ifadelerine yer verdi. 

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