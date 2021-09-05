Son halini gören tanıyamadı! Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen bakın şimdi ne yapıyor

Türkmen, bu rol öncesi oyunculuk ile yolunun nasıl kesiştiğini "Kendi meşreplerince sanatı seven, açık görüşlü bir ailede büyüdüm. 6-7 yaşlarımda başrolünde Bülent Kayabaş’ın oynadığı ‘Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran’ adlı çocuk oyununu, tüylerim diken diken bir halde izledim." diyerek anlattı.