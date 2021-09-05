Son halini gören tanıyamadı! Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen bakın şimdi ne yapıyor
Çiçek Taksi, Yahşi Cazibe, Hayat Bilgisi dizilerinde rol alan 51 yaşındaki Erdal Türkmen'in son hlai görenleri şaşırttı.
2000’li yıllarda gençlik dizileri altın çağını yaşıyordu. Bunlardan en akılda kalan, 2003 yılında ekrana gelen ve 4 sezon süren “Hayat Bilgisi”ydi.
Gani Müjde’nin kaleme aldığı komedi türündeki dizinin başrolünde Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu gibi oyuncular yer alıyordu.
İdealist Afet öğretmen ve öğrencilerinin hayatını izlerken yapımdaki bazı karakterler de ön plana çıkıyordu. Erdal Türkmen, Rıdvan Kanat Lisesi’nin hademesi Mennan olarak ekrana geldi.
Türkmen, bu rol öncesi oyunculuk ile yolunun nasıl kesiştiğini "Kendi meşreplerince sanatı seven, açık görüşlü bir ailede büyüdüm. 6-7 yaşlarımda başrolünde Bülent Kayabaş’ın oynadığı ‘Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran’ adlı çocuk oyununu, tüylerim diken diken bir halde izledim." diyerek anlattı.