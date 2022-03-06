Son halini gören tanıyamadı! Çarli İş Başında'nın Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu: Annemden gizli...
2000’lerin başında yayınlanan “Çarli İş Başında” dizisindeki Cilvenaz karakteriyle tanından Mine Çağlar Kondu son haliyle şaşırttı. Kondu açıklamalarıyla da olay oldu.
2000 yılında ekrana gelen “Çarli İş Başında” sadece 24 bölüm yayınlanmasına rağmen kült haline gelmişti. Taylan Biraderler’in çektiği yapımda İlker Aksum, Şebnem Sönmez, Durul Bazan, Hakan Gerçek gibi ünlü oyuncular rol alıyordu.
Mine Çağlar Kondu, dizide karikatürize edilmiş “Cilvenaz” karakterine hayat veriyordu. Kondu, spor salonundayken gelen oyunculuk teklifini "Lisede Fransız okulunda okurken Amerika’ya gittim. Fakat lise bittikten sonra bazı ailevi durumlardan dolayı Türkiye’ye dönmek zorunda kaldım." diyerek anlattı.
Kondu "O sırada Üniversite sınavına iyi hazırlanamamıştım ve bir yıl boşluğum vardı. Gazetede Yargıcı’nın ‘Yeni yüzler arıyoruz’ ilanını gördüm. Arkadaşlarımın ısrarı ile seçmelere girdim ve markanın modeli oldum. Ajansa yazıldım." ifadelerini kullandı.
"18 yaşımda fotomodellik yapıp ve reklam filmlerinde oynuyordum" diyen Kondu "Boy olarak uygun olmadığımdan podyumda yürümedim. Ardından İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni kazandım. ‘Çarli İş Başında’, modellikten bağımsız olarak bana geldi." dedi.