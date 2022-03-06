Son halini gören tanıyamadı! Çarli İş Başında'nın Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu: Annemden gizli...

Kondu "O sırada Üniversite sınavına iyi hazırlanamamıştım ve bir yıl boşluğum vardı. Gazetede Yargıcı’nın ‘Yeni yüzler arıyoruz’ ilanını gördüm. Arkadaşlarımın ısrarı ile seçmelere girdim ve markanın modeli oldum. Ajansa yazıldım." ifadelerini kullandı.