Son hali sevenlerini korkuttu Seren Serengil günden güne eriyor

Ekranlardan uzak kalan Seren Serengil'in sağlık durumu kötüleşti. Serengil, sosyal medya hesabından sağlığına dair şunları anlattı:

''Söylemezsem Olmaz programından kısa süreli ayrılmak zorunda kaldım. Yapımcım sağ olsun anlayışla karşıladı. 8 günlük bir izin istedim. Çünkü bu süreçte sadece ilaç içerek, diyet uygulayarak geçiremiyorsun. Her gün yaptığın şeylerin aynısını yapmaya devam edemiyorsun''