Son hali sevenlerini korkuttu Seren Serengil günden güne eriyor
Seren Serengil, Dumping hastalığı nedeniyle Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı. Hastalığını anlatan Serengil'in son hali korkuttu.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programından magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, hastalığı yüzünden programa ara vermek zorunda kaldı. Dumping sendromu nedeniyle günden güne eriyen Serengil, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.
Ekranlardan uzak kalan Seren Serengil'in sağlık durumu kötüleşti. Serengil, sosyal medya hesabından sağlığına dair şunları anlattı:
''Söylemezsem Olmaz programından kısa süreli ayrılmak zorunda kaldım. Yapımcım sağ olsun anlayışla karşıladı. 8 günlük bir izin istedim. Çünkü bu süreçte sadece ilaç içerek, diyet uygulayarak geçiremiyorsun. Her gün yaptığın şeylerin aynısını yapmaya devam edemiyorsun''
''Metropol hayatından uzak bir sürece ihtiyacı oluyor insanın, ben Bodrum'a geldim. İki gün burada kalıp sonra Fethiye'ye geçeceğim. Çok zor bir süreç geçiriyorum 46 kilolara düştüm.''
''Ne yemek yersem hiçbir şekilde yaramıyor. Ne yesem istifra ediyorum, vücutta kalmıyor hiçbiri.''