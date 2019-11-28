Son hali sevenlerini korkuttu Saba Tümer tanınmaz hale geldi
Kahkaha kadın Saba Tümer, son haliyle korkunç bir hale geldi, boyunlukla görünce sevenleri iyice korkuttu.
Kahkahasıyla bulunduğu her yeri şenlendiren Saba Tümer'i sürekli gülen yüzü ve bakımlı haliyle görmeye alışık olan hayranları son halini görünce korktu.
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Nişantaşı'ndaki bir özel hastaneden çıkarken görüntülenen Saba Tümer'in son halinin yanı sıra boynunda bir de boyunluk olunca sevenleri güzel sunucu için oldukça endişelendi.
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48 yaşındaki başarılı sunucu, son hali hakkında ise Sözcü'nün haberine göre, "Vertigo olmuşum, sürekli 360 derece dönüyorum. Ekranlara çok dönmek istiyorum, o yüzden hasta oldum herhalde" açıklamasında bulundu.
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Ünlü sunucu, vertigo (baş dönmesi) hastalığından dolayı düşme tehlikesine karşın boyunluk kullanmaya başladığını söyledi. Tümer, "Dengemi bulamıyorum. Önlem amaçlı taktım" dedi.
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