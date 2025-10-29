Son hali şaşkınlık yaratmıştı! Şarkıcı Emrah'ın gözyaşları sel oldu...
Hem sahnelerden hem ekranlardan uzun süredir uzak kalan şarkıcı Emrah tekrardan sahnelere geri döndü. Ünlü şarkıcının son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Bakü'de sahne alan şarkıcı hem performansı hem tarzıyla sosyal medyada eleştiriye maruz kaldı.
Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Emrah Erdoğan, yani herkesin bildiği adıyla Küçük Emrah, yeniden sahneye çıktı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan sanatçının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de verdiği konserle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Uzun bir aradan sonra Bakü'de sevenleriyle Bakü'de buluşan Emrah'ın sahne tarzı ve sahne performansı dikkat çekti. Son haliyle de oldukça değiştiği görülen Emrah'a bazı kullanıcılar sahne kıyafeti için 'uygun değil' yorumları yaptı. Kilo alan ünlü şarkıcı için 'Artık yaşlanmış', 'Eski enerjisi kalmamış' gibi yorumlar da yazdı.
SAHNEDE DUYGULANDI
Bakü'de gördüğü yoğun ilgiden dolayı duygusal anlar yaşayan Emrah'ın zaman zaman gözleri doldu.