Son hali gündem oldu! Özge Ulusoy'u takipçileri beğenmedi: Ne gerek vardı?
Bir güzellik salonuna giden ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından son halini takipçileri ile paylaştı. Ulusoy'un yüzündeki değişimi birçok takipçisi tarafından beğenilmedi. Yüzüne işlemler yaptıran Ulusoy'a "Ne gerek vardı?" şeklinde yorumlar geldi.
2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyanın gündemine düştü.
Yıllar içindeki değişimi sık sık konuşulan Özge Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı.
Özge Ulusoy son olarak geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezine gitti ve oradan paylaşımlar yaptı.
Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı.