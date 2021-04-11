Son hali görenleri şaşırttı! 'Söz vermiştim' deyip Ümit Erdim açıkladı: Hanımı uçurmak istiyorum

Ünlü oyuncu, pilotluk eğitimiyle ilgili soruya, "Pilotaj eğitimini seviye seviye düşünün. İlk seviyeyi zaten geçmiştim, ufak bir uçağı artık tek başıma uçurma ehliyetim var ama henüz bitmedi" yanıtını verdi.