Son hali görenleri şaşırttı! 'Söz vermiştim' deyip Ümit Erdim açıkladı: Hanımı uçurmak istiyorum
35 yaşındaki Ümit Erdim ve eşi 27 yaşındaki Seda Erdim basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan 35 yaşındaki Ümit Erdim, bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etti. Erdim ile eşi Seda Erdim, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı
El ele alışveriş turuna çıkan çift, mağazalar arasında turlarken karşılaştığı gazetecilere ayaküstü sohbet etti.
Yaklaşık iki yıl önce sürpriz bir kararla pilotaj eğitimine başlayan Ümit Erdim, geçtiğimiz yıl ilk yalnız uçuşuna çıkarak ilk seviyeyi başarıyla tamamlamıştı.
Ünlü oyuncu, pilotluk eğitimiyle ilgili soruya, "Pilotaj eğitimini seviye seviye düşünün. İlk seviyeyi zaten geçmiştim, ufak bir uçağı artık tek başıma uçurma ehliyetim var ama henüz bitmedi" yanıtını verdi.