Son hali görenleri şaşırttı! Gigi Hadid'in eski halinden eser yok
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan model Gigi Hadid son hali görenleri şaşırttı.
Dört ay önce şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten ilk bebeğini dünyaya getiren ünlü model Gigi Hadid, eski formuna kavuştu. Geçtiğimiz günlerde kızına 'Khai' adını verdiğini duyuran Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla doğum kilolarından kurtulduğunu gözler önüne serdi.
Kamerayı belden yukarısını gösterecek şekilde ayarladığı videoyu takipçileriyle paylaşan Gigi Hadid, karnını açıkta bırakan bir kıyafet tercih etti.
Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden 25 yaşındaki ünlü modelin bu gönderisi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Gigi Hadid, geçtiğimiz hafta hamileliğinin birinci yılını anmıştı.