Son günlerde çok tartışılıyordu! Ayder'deki salıncaklar kaldırılıyor
Demirören Haber Ajansı
Görüntü kirliliği nedeniyle son günlerde tartışılan Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki salıncakların kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verildi.
Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası; 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı.
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İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor.
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Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti.
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Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi.
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